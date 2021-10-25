В Оружейной палате пройдёт фестиваль, посвящённый оперному искусству XVIII—XIX веков

В Оружейной палате Московского Кремля в ноябре состоится музыкальный фестиваль «Цари и Музы: опера при русском дворе».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Посетители познакомятся с вокальной и инструментальной музыкой XVIII — первой четверти XIX века и узнают, как эпоха Александра I повлияла на развитие сюжетов и стиль оперных произведений, созданных при дворе российского императора.

В рамках фестиваля состоится концерт оркестра Pratum Integrum — одного из лучших исполнителей музыки барокко и классицизма в России, а также будет представлена костюмированная опера-пастиччо «Александр и Елизавета», созданная на основе музыкальных произведений периода правления императора Александра I.

Ранее лауреат конкурса имени П.И. Чайковского виолончелист Александр Рамм в беседе с ФАН рассказал о музыкантах, с которыми сыграет на одной сцене в Свердловской филармонии 3 ноября.