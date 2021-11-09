Шойгу поручил включить фильм «Небо» в перечень обязательных к просмотру в ВС

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Фильм «Небо» о подвиге лётчика Олега Пешкова нужно включить в перечень обязательных к просмотру в вооружённых силах. Такое распоряжение дал глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.
Шойгу поручил включить фильм «Небо» в перечень обязательных к просмотру в ВС
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«18 ноября в широкий прокат выходит художественный фильм «Небо», который снят при поддержке Министерства обороны. Кинопроект повествует о подвиге Героя России подполковника Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике», — заявил Шойгу.

Министр выразил уверенность, что фильм будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.

Ранее генпродюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко рассказала о подготовке актёров к съемкам фильма «Небо».

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