В Краснодаре 9 ноября откроется экспозиция «Фотография вне времени»

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Экспозиция «Фотография вне времени», организованная Союзом фотохудожников России, откроется 9 ноября в Краснодарском краевом выставочном зале.
В Краснодаре 9 ноября откроется экспозиция «Фотография вне времени»
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Посетители смогут увидеть фотографии в разных стилях — на выставке будут представлены работы таких фотографов, как Александр Дымников из Санкт-Петербурга, Алексей Заморкин из Ставрополя, Дмитрий Сеник из Краснодара, Светлана Тарасова из Калуги.

Как сообщает портал «Юга.ру», выставка будет работать до 14 ноября со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00. Стоимость билета — от 50 до 100 рублей.

Посетить мероприятие можно будет только при наличии защитной маски и QR-кода о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

В октябре на смотровой площадке Центрального детского магазина на Лубянке открылась фотовыставка цифрового туристического сервиса Russpass, посвящённая архитектурным памятникам столицы.

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