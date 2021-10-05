В Москве открылась фотовыставка турсервиса Russpass

Фотовыставка цифрового туристического сервиса Russpass, посвящённая архитектурным памятникам столицы, открылась на смотровой площадке Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На выставке представлены фотографии 15 достопримечательностей столицы. Около каждой фотографии можно найти информацию об объекте на русском и английском языках.

Среди представленных зданий — гостиница «Метрополь», МГУ им. М.В. Ломоносова, здание Президиума РАН, здания ЦДМ и МИД, гостиница на улице Охотный Ряд, Дом Пашкова, Спасская башня Кремля и другие объекты.

Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.