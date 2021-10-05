В Москве открылась фотовыставка турсервиса Russpass
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
На выставке представлены фотографии 15 достопримечательностей столицы. Около каждой фотографии можно найти информацию об объекте на русском и английском языках.
Среди представленных зданий — гостиница «Метрополь», МГУ им. М.В. Ломоносова, здание Президиума РАН, здания ЦДМ и МИД, гостиница на улице Охотный Ряд, Дом Пашкова, Спасская башня Кремля и другие объекты.
Как ранее передавало ФБА «Экономика сегодня», комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры планирует отреставрировать 44 дома-памятника в Санкт-Петербурге в 2022 году.