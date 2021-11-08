В Петербурге состоится первая онлайн-выставка турпродукта для иностранных партнёров

С 10 по 16 ноября Ростуризм проведёт при участии ряда регионов России онлайн-выставку отечественных туристических продуктов для зарубежных партнёров на сайте проекта Russian Travel Hub.

В рамках выставки планируется проведение серии онлайн-презентаций и уникальный нетворкинг — площадки для переговоров, установления персональных контактов и заключения соглашений о партнёрстве.

В Санкт-Петербурге 10 ноября состоится офлайн-форум, на котором участники обсудят вопросы по восстановлению въездного туризма, об электронных визах, перспективах экотуризма и ряд других тем.

«Отмечу, что с 2020 года в Пулкове введён режим седьмой степени свободы воздуха, который позволяет авиакомпаниям совершать полёты между двумя иностранными государствами без посадки в стране своей регистрации. Это первый и единственный аэропорт в России с таким режимом, что даёт нам огромные преимущества», — цитирует «Петербургский дневник» председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергея Корнеева.

Ранее стало известно, что российские парфюмеры разрабатывают серию запахов регионов страны. Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приёмов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях.