Синоптики предупредили о заморозках до -3 °С 9 ноября в Петербурге

В Санкт-Петербурге к вечеру 8 ноября синоптики обещают мокрый снег, а во вторник, 9 ноября — заморозки.

«До -3 °С в Петербурге и до -5 °С в Ленинградской области. Но и днём будет подмораживать. В городе во вторник, 9 ноября, ожидается 0...-2 °С», — заявил в комментарии kp.ru метеоролог Юрий Куткевич.

При этом надолго морозы в регионе не задержатся — в ночь на 10 ноября северный ветер сменится южным, температура днём достигнет +4 °С с осадками.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее посоветовал российским автовладельцам перейти на зимнюю резину.