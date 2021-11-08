В Москве ожидается снег и гололедица в течение недели

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей российской столицы об ожидающемся снеге и гололедице в течение недели.
В Москве ожидается снег и гололедица в течение недели
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По словам синоптика, 9 ноября температура понизится до отрицательных отметок — юго-западный ветер сменит северо-западный и северный.

«Ночью ожидается около 0 °С, причём температура будет понижаться от полуночи к утру и достигнет нулевых и даже отрицательных значений. Днём тоже температура будет около нулевой отметки, а к вечеру понизится до -5 °С», — сказал он в комментарии сайту «Москва 24».

Осадки ожидаются ночью во всех трёх фазах — в виде дождя и снега.

На следующий день, 10 ноября, осадков не прогнозируется, однако давление повысится на 20 мм по сравнению с понедельником — погода будет малооблачной.

«Ночная температура в среду будет означать лёгкую зиму: -3...-5 °С в Москве, по области — даже до -7 °С. Гололедица по-прежнему прогнозируется. Днём, правда, потеплеет от -1 °С до +1 °С, гололедица продолжится», — утверждает синоптик.

Метеоролог Татьяна Позднякова ранее спрогнозировала рост атмосферного давления в Москве с 9 ноября.

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