В Петербурге к юбилею Достоевского запустят брендированный автобус

В честь 200-летия со дня рождения Фёдора Достоевского в Санкт-Петербурге 11 ноября запустят брендированный автобус в рамках совместного проекта издания «Петербургский дневник» и АО «Третий парк».

Сообщается, что акция состоится в 10:00 на автобусной остановке «Кирочная улица» (Суворовский проспект, 63, лит. З).

«Мы расширили линейку оформления городского транспорта к значимым датам и событиям и совместно с АО «Третий парк» запускаем тематический автобус», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Ранее стало известно об открытии выставки в Русском музее в Санкт-Петербурге по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Экспозиция будет работать до 15 ноября в Михайловском замке, где находилось Инженерное училище, в котором в 1840-е годы учился писатель.

Также, как сообщал НТВ, в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.