В Петербурге к юбилею Достоевского запустят брендированный автобус
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Сообщается, что акция состоится в 10:00 на автобусной остановке «Кирочная улица» (Суворовский проспект, 63, лит. З).
«Мы расширили линейку оформления городского транспорта к значимым датам и событиям и совместно с АО «Третий парк» запускаем тематический автобус», — заявил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Ранее стало известно об открытии выставки в Русском музее в Санкт-Петербурге по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского. Экспозиция будет работать до 15 ноября в Михайловском замке, где находилось Инженерное училище, в котором в 1840-е годы учился писатель.
Также, как сообщал НТВ, в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.