В Петербурге откроется выставка в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

Короткая ссылка
В Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.
В Петербурге откроется выставка в честь 200-летия со дня рождения Достоевского
  • © Русский музей/The State Russian Museum
  • Facebook

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция будет работать до 15 ноября в Михайловском замке, где находилось Инженерное училище, в котором в 1840-е годы учился писатель.

«Выставка не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности. Однако она достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через призму творческой рефлексии художников, работавших в разных видах искусства, техниках и жанрах», — заявили в музее.

Среди экспонатов — графические, скульптурные и живописные портреты Достоевского, иллюстрации к его книгам, эскизы костюмов и декораций к спектаклям по его произведениям, редкие книги и городские пейзажи, связанные с жизнью и творчеством писателя.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить