В Петербурге откроется выставка в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

В Русском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка по случаю 200-летия со дня рождения писателя Фёдора Достоевского.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.

Экспозиция будет работать до 15 ноября в Михайловском замке, где находилось Инженерное училище, в котором в 1840-е годы учился писатель.

«Выставка не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности. Однако она достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через призму творческой рефлексии художников, работавших в разных видах искусства, техниках и жанрах», — заявили в музее.

Среди экспонатов — графические, скульптурные и живописные портреты Достоевского, иллюстрации к его книгам, эскизы костюмов и декораций к спектаклям по его произведениям, редкие книги и городские пейзажи, связанные с жизнью и творчеством писателя.

Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.