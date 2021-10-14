В Петербурге откроется выставка в честь 200-летия со дня рождения Достоевского
- © Русский музей/The State Russian Museum
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу музея.
Экспозиция будет работать до 15 ноября в Михайловском замке, где находилось Инженерное училище, в котором в 1840-е годы учился писатель.
«Выставка не претендует на раскрытие феномена Достоевского во всей его полноте и сложности. Однако она достаточно разнообразно и неординарно отражает литературное и философское наследие писателя и его противоречивый образ через призму творческой рефлексии художников, работавших в разных видах искусства, техниках и жанрах», — заявили в музее.
Среди экспонатов — графические, скульптурные и живописные портреты Достоевского, иллюстрации к его книгам, эскизы костюмов и декораций к спектаклям по его произведениям, редкие книги и городские пейзажи, связанные с жизнью и творчеством писателя.
Ранее НТВ передавал, что в петербургском театре «Мастерская» поставили новую версию «Бесов» Достоевского.