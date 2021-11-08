Концертный директор Серова рассказал о состоянии госпитализированного певца
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«По поводу выписки Серова мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удалённо в студии. Серов в хорошей форме, с голосом всё в порядке», — рассказал он в комментарии РИА Новости.
67-летнего Серова экстренно госпитализировали 9 октября. В одной из столичных клиник у артиста выявили коронавирус.
Ранее сообщалось, что певца в скором времени могут выписать из больницы.