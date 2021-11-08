Концертный директор Серова рассказал о состоянии госпитализированного певца

Российский певец Александр Серов, госпитализированный с COVID-19, чувствует себя хорошо и даже работает в студии в дистанционном режиме, заявил концертный директор артиста Александр Федорков.

«По поводу выписки Серова мне ничего не известно. Его состояние, на мой взгляд, хорошее. Мы уже поработали удалённо в студии. Серов в хорошей форме, с голосом всё в порядке», — рассказал он в комментарии РИА Новости.

67-летнего Серова экстренно госпитализировали 9 октября. В одной из столичных клиник у артиста выявили коронавирус.

Ранее сообщалось, что певца в скором времени могут выписать из больницы.