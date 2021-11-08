В Москве намерены отремонтировать памятник Муслиму Магомаеву
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Монумент был установлен в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами 10 лет назад.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились дефекты и загрязнения.
В ходе реставрационных работ монумент покроют защитным составом, который убережет памятник от осадков, также в порядок приведут патину. Ограждения монумента приведут отмоют, восстановят тонировку посвятительных надписей.
Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.