В Москве намерены отремонтировать памятник Муслиму Магомаеву

Короткая ссылка
Памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы планируют отремонтировать в 2022—2023 годах. В настоящее время специалисты составляют список необходимых процедур.
В Москве намерены отремонтировать памятник Муслиму Магомаеву
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Монумент был установлен в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами 10 лет назад.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились дефекты и загрязнения.

В ходе реставрационных работ монумент покроют защитным составом, который убережет памятник от осадков, также в порядок приведут патину. Ограждения монумента приведут отмоют, восстановят тонировку посвятительных надписей.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить