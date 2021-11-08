В Москве намерены отремонтировать памятник Муслиму Магомаеву

Памятник певцу Муслиму Магомаеву в центре столицы планируют отремонтировать в 2022—2023 годах. В настоящее время специалисты составляют список необходимых процедур.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Монумент был установлен в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами 10 лет назад.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, за прошедшие годы на поверхности памятника появились дефекты и загрязнения.

В ходе реставрационных работ монумент покроют защитным составом, который убережет памятник от осадков, также в порядок приведут патину. Ограждения монумента приведут отмоют, восстановят тонировку посвятительных надписей.

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