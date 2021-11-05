В России потушили четыре лесных пожара за сутки
«За прошедшие сутки, 4 ноября, в России лесопожарными силами ликвидировано четыре лесных пожара на площади 535 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.
Отмечается, что к полуночи 5 ноября в России действовало три лесных пожаров на площади 93 га.
Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае: там действуют два пожара на площади 73 га.
Ранее в «360» сообщалось, что в Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 га.