В России потушили четыре лесных пожара за сутки

За минувшие сутки лесопожарные службы в России потушили четыре природных пожара на площади 535 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.

«За прошедшие сутки, 4 ноября, в России лесопожарными силами ликвидировано четыре лесных пожара на площади 535 га», — приводит РИА Новости сообщение Авиалесоохраны.

Отмечается, что к полуночи 5 ноября в России действовало три лесных пожаров на площади 93 га.

Максимальная площадь пожаров зафиксирована в Хабаровском крае: там действуют два пожара на площади 73 га.

Ранее в «360» сообщалось, что в Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 га.