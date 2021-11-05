Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.
- Reuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находится в 35,5 км от города Финшхафен на востоке страны.
Очаг землетрясения залегал на глубине 46,4 км.
Ранее у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6.
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