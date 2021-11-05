Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Reuters

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находится в 35,5 км от города Финшхафен на востоке страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 46,4 км. Ранее у побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6.