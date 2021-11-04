У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

© Nick Ut

AP

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находится в 298 км от города Блафф на юге страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Индонезии.