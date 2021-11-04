Гидрометцентр предупредил о плотном тумане ночью в Москве и Подмосковье
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«Росгидромет выпустил предупреждение о тумане в Москве и Московской области. Туман ожидается ночью и до утра», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.
Он уточнил, что утренние порывы ветра до 17 м/с рассеют туман.
По словам синоптика, причиной возникновения тумана являются тёплые воздушные массы из Малой Азии и со Средиземного моря.
Ранее эколог и климатолог Александр Шувалов предупредил, что густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды, если держится более двух дней.