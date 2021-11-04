Владислав Лисовец рассказал о модных трендах зимнего сезона

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Стилист и дизайнер Владислав Лисовец рассказал о модных трендах зимы сезона-2021/22.
Владислав Лисовец рассказал о модных трендах зимнего сезона
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«Будут модными свитера в стиле хиппи, объёмные вязаные. Принты могут быть цветочные, в полоску. Стоит выбирать объёмные и громоздкие свитера. Их надо обязательно сочетать с чем-то женственным и нежным, чтобы образ не выглядел жёстким», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, можно сочетать лёгкие платья с тяжёлыми зимними тканями.

Как считает Лисовец, зимнюю обувь стоит выбирать с квадратными или острыми носами.

«Нужно навсегда забыть про спортивную обувь и не покупать её. Остаётся в тренде подошва-трактор, что очень удобно для российской зимы», — отметил он.

Эксперт добавил, что головные уборы могут быть любыми — можно носить всё, кроме трикотажных вязаных шапок.

Ранее Лисовец рассказывал о модных трендах весеннего сезона.

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