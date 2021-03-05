Владислав Лисовец рассказал о модных трендах весеннего сезона

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Стилист и дизайнер Владислав Лисовец заявил, что для того, чтобы выглядеть стильно весной 2021 года, в гардероб женщины достаточно добавить всего три вещи.
Владислав Лисовец рассказал о модных трендах весеннего сезона
  • @vladislavlisovets
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Таким мнением стилист поделился в беседе с Nation News.

«В этом сезоне актуальна экокожа. Добавьте в гардероб брюки, рубашку или юбку. Достаточно купить приталенный элегантный плащик ниже колена и казаки или сапоги с острым носом», — рассказал Влад Лисовец.

Что касается аксессуаров, то здесь стилист советует выбирать солнцезащитные очки.

«Лучше выбирать крупные модели. Обратить внимание на стиль 1970-х», — объяснил он.

Ранее историк моды ведущий «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев в беседе с телеканалом «360» признался, что минувший год принёс ему успех.

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