Группа ABBA отложила продвижение концерта после сообщений о смерти двух человек
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«В свете трагических новостей на трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы приняли решение отложить релиз нашего концертного трейлера до завтра», — написала группа в Twitter.
По информации британских СМИ, на концерте мужчина старше 80 лет упал с высоты седьмого этажа на двух человек.
В сентябре музыканты шведской группы ABBA объявили о подготовке нового шоу Voyage: The Concert и альбома Voyage: The Album.
Отмечается, что на сцену на концертах выйдут голограммы, названные ABBA-тарами (ABBAtars).