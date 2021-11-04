Группа ABBA отложила продвижение концерта после сообщений о смерти двух человек

Шведская музыкальная группа ABBA приостановила продвижение своего цифрового концерта после сообщений о смерти двух человек на мероприятии в Швеции.

«В свете трагических новостей на трибьют-концерте в Швеции вчера вечером мы приняли решение отложить релиз нашего концертного трейлера до завтра», — написала группа в Twitter.

По информации британских СМИ, на концерте мужчина старше 80 лет упал с высоты седьмого этажа на двух человек.

В сентябре музыканты шведской группы ABBA объявили о подготовке нового шоу Voyage: The Concert и альбома Voyage: The Album.

Отмечается, что на сцену на концертах выйдут голограммы, названные ABBA-тарами (ABBAtars).