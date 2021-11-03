Южноафриканский писатель Галгут получил Букеровскую премию

Писатель из ЮАР Дэймон Галгут стал обладателем Букеровской премии 2021 года за роман «Обещание».

«Мы рады сообщить, что победитель Букеровской премии — 2021 — роман «Обещание» Дэймона Галгута», — говорится в заявлении организаторов премии.

Галгут родился в Претории в 1963 году, в шесть лет ему диагностировали рак. Впоследствии он изучал драму в Университете Кейптауна. Свой дебютный роман Галгут опубликовал в 17 лет.

Победитель премии получит £50 тыс.

В июне были названы имена лауреатов международной Букеровской премии — 2021.