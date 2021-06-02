«Ночью вся кровь черна»: названы имена лауреатов международной Букеровской премии — 2021

В среду, 2 июня, состоялась церемония вручения международной Букеровской премии. Лауреатом 2021 года стал литератор из Франции, автор книги «Ночью вся кровь черна» Давид Диоп. По правилам премии он разделил награду с переводчицей Анной Мосховакис. В числе номинантов впервые за восемь лет была российская писательница: Мария Степанова представляла роман «Памяти памяти». Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, церемония прошла в онлайн-формате.

2 июня в кафедральном соборе британского Ковентри прошла виртуальная церемония оглашения победителей международной Букеровской премии. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие состоялось в онлайн-формате.

Обладателем приза в 2021 году стал французский писатель сенегальского происхождения Давид Диоп, который представил роман «Ночью вся кровь черна» (At Night All Blood is Black). Согласно правилам премии, награду в размере £50 тыс. он разделит с переводчицей Анной Мосховакис.

В романе Диоп обратился к своему этническому наследию. Его герои — сенегальцы, которые сражались на полях Первой мировой войны на стороне Франции.

«Главный герой романа Диопа наблюдает мучительную смерть своего товарища, который просит проявить милосердие и пустить ему пулю в лоб. На фоне этой трагедии выживший теряет рассудок. Каждую ночь он пробирается во вражеский лагерь, чтобы уничтожить ещё одного врага, ещё одного голубоглазого блондина, и принести трофей», — рассказала RT главный редактор «Литрес: Издательства» Ася Гасымова.

«Истории простых солдат кажутся песчинками на фоне Первой мировой войны, но книга Диопа даёт им возможность высказаться, показать, что происходит с человеком, который вынужден быть жестоким и становится лишь средством достижения чьих-то интересов», — добавила Гасымова.

По её мнению, в российской литературе можно найти во многом схожую работу: это повесть ветерана русско-турецкой войны Всеволода Гаршина «Четыре дня». «Оба произведения объединяет тема пацифизма, безумия, жестокости людей, которая проявляется в военное время, и интерес к мыслям обычного человека. Литературный процесс уверенно движется в направлении отдельно взятого человека и ценности его личного восприятия. Поэтому книга Диопа будет интересна и российской аудитории», — подытожила собеседница RT.

We're delighted to announce that the winner of the #2021InternationalBooker is 'At Night All Blood is Black' by @DDiop_ecrivain, translated from French by Anna Moschovakis and published by @PushkinPress: https://t.co/UUKOh3RdWO#TranslatedFiction#FinestFictionpic.twitter.com/9hxo2p2O8a — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) June 2, 2021

Всего в шорт-лист претендентов на международную Букеровскую премию в 2021 году попали 12 авторов — шесть писателей и шесть переводчиков. Представленные работы созданы на французском, испанском, датском и русском языках.

Ася Гасымова выделила общие черты книг-номинантов: «Шорт-лист международной Букеровской премии этого года объединяет тема памяти — исторической и семейной, то есть пропущенной через личную историю. Переосмысление военных событий сквозь призму индивидуального восприятия — важная тенденция. Тенденция к очеловечиванию страниц истории, о которых обычно не любят говорить. К таким книгам относится и In Memory of Memory («Памяти памяти». — RT) Марии Степановой, и произведение победителя».

На приз претендовал ещё один французский автор, Эрик Вюйяр. Он также погружается в историю: в его труде «Война бедных» (The War of the Poor, перевод Марка Полиццотти) рассказывается о деятеле протестантской реформации Томасе Мюнцере. С помощью его фигуры автор исследует события тех дней. По мнению жюри, они перекликаются с ситуацией в современной Франции — протестами «жёлтых жилетов» и проблемой неравенства.

Датская писательница Ольга Равн, напротив, решила заглянуть в будущее. Действие её романа «Сотрудники» (The Employees, в переводе Мартина Эйткена) разворачивается в XXII веке. По сюжету Земля осталась только в воспоминаниях, а люди и гуманоиды вместе путешествуют по космосу. Во время исследования артефактов с планеты Новое открытие (New Discovery) сотрудники разных видов начинают испытывать похожие чувства и пытаются понять, что же такое настоящая жизнь.

«Сотрудники» — это не только обескураживающе будничная космическая опера, но и смелая сатира на корпоративный лексикон и рабочее пространство позднего капитализма, а также выигрышное исследование человеческой природы», — отмечает в своей рецензии на книгу журналист The Guardian Джастин Джордан.

Также в короткий список вошла Мариана Энрикес из Аргентины. Её сборник «Опасности курения в постели» (The Dangers of Smoking in Bed) с испанского языка перевела Меган Макдауэлл. Рассказы написаны на стыке урбанистического реализма и хоррора: среди персонажей, наряду с бунтующими подростками и голодающими женщинами, есть также ведьмы и призраки. Сборник описывается как наиболее изысканное и ужасающее произведение Энрикес.

Испанский автор Бенхамин Лабатут в книге «Когда мы перестали понимать мир» (When We Cease to Understand the World, перевод на английский язык Эдриана Нэйтана Уэста) представил художественный взгляд на то, как великие учёные решали сложнейшие вопросы в истории науки. Героями Лабатута стали Альберт Эйнштейн, Эрвин Шрёдингер, Вернер Гейзенберг и другие выдающиеся специалисты. Писатель анализирует взаимосвязь человеческого гения, безумия и разрушительных последствий важных открытий.

Мария Степанова; обложка книги «Памяти памяти»

© РИА Новости / Новое издательство

В числе номинантов в этому году была и Мария Степанова. Она стала первым автором из России, который вошёл в длинный, а затем в короткий список международной Букеровской премии. Сама система списков была представлена в 2016-м. Ранее на награду в разные годы претендовали россияне Владимир Сорокин (2013 год) и Людмила Улицкая (2009 год), однако по тогдашней системе они были в числе финалистов.

Книга Степановой «Памяти памяти» представляет из себя философско-документальный труд. Автор исследует историю своей еврейской семьи, которая тесно переплетается с ключевыми событиями XX века: Первой мировой войной, Гражданской войной в России, холокостом и репрессиями.

Степанова использует архивные документы и фотографии, открытки, дневники. В книге приводятся письма из архива семьи.

Также по теме «За безошибочно узнаваемый поэтический голос»: лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американка Луиза Глюк В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Им стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк....

«Обращаясь к таким писателям, как Ролан Барт, В.Г. Зебальд, Сьюзан Зонтаг и Осип Мандельштам, книга «Памяти памяти» пропитывается редким интеллектуальным любопытством и удивительно мягким поэтическим слогом. Используя разные жанры — эссе, беллетристику, мемуары, путевые заметки и исторические документы — Степанова собирает воедино огромную панораму идей и людей, предлагая совершенно новый и смелый взгляд на культурную и личную память», — гласит описание книги на сайте Букеровской премии.

«Памяти памяти» вышла в 2017 году, и в 2018-м Мария Степанова была удостоена российской премии «Большая книга». Годом позже автор также получила Гран-при премии «НОС».

Переводом труда Степановой на английский язык занималась британская поэтесса и драматург Саша Дагдейл.

В состав жюри международной Букеровской премии в 2021 году входили британская писательница и историк культуры Люси Хьюз-Хэллетт, биограф, переводчик и поэт Джордж Сиртеш, писательница и журналистка Айда Эдемариам, историк Оливетт Отеле, а также литератор и преподаватель Нил Мукерджи.