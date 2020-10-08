«За безошибочно узнаваемый поэтический голос»: лауреатом Нобелевской премии по литературе стала американка Луиза Глюк

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Им стала 77-летняя американская поэтесса Луиза Глюк. В нобелевском комитете пояснили, что Глюк получает премию за «безошибочно узнаваемый поэтический голос, лаконичная красота которого превращает индивидуальный опыт в универсальный». Первый сборник Луизы Глюк вышел в 1968 году, она неоднократно становилась обладателем американских литературных наград.

В четверг, 8 октября, Шведская академия огласила имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2020 год. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Премия присуждена Глюк со следующей формулировкой: «За её безошибочно узнаваемый поэтический голос, лаконичная красота которого превращает индивидуальный опыт в универсальный».

Глюк родилась в 1943 году в Нью-Йорке, в семье евреев, выходцев из Австро-Венгрии. В 1968-м был опубликован первый сборник стихов поэтессы, «Первенец». К настоящему моменту Луиза Глюк является автором 14 поэтических сборников.

В разное время она преподавала в колледжах Массачусетса и Вермонта, в Бостонском и Айовском университетах. Сегодня писательница в качестве внештатного преподавателя работает в Йельском университете.

Луиза Глюк — обладательница множества американских литературных премий. Также она состоит в Американской академии искусств и литературы.

Русские писатели и Нобелевка

Нобелевская премия по литературе вручается ежегодно с 1901 года (исключением стали семь лет в первой половине XX века и 2018 год). В разное время эту награду присуждали таким авторам, как Редьярд Киплинг, Морис Метерлинк, Бернард Шоу, Томас Манн, Джон Голсуорси, Луиджи Пиранделло, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю и др.

Русские писатели неоднократно становились лауреатами премии.

В 1933 году награды был удостоен Иван Бунин («за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы»). Правда, на тот момент писатель уже находился в эмиграции.

Борису Пастернаку, в 1958 году отмеченному «за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа», пришлось отказаться от премии под давлением советских властей. К несчастью, внимание нобелевского комитета спровоцировало травлю Пастернака на родине. Эти события сильно подточили здоровье писателя.

AFP

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Михаилу Шолохову премию вручили в 1965 году с формулировкой «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Александр Солженицын стал лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1970-м — «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы».

22 октября 1987 года премию присудили поэту Иосифу Бродскому — «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». На тот момент Бродский уже был гражданином США.

Скандал 2018 года

В 2019 году Шведская академия вопреки регламенту назвала имена сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе: за 2018 и 2019 годы. Обладателями награды стали польская писательница Ольга Токарчук и австриец Петер Хандке соответственно.

В 2018-м вручение премии отменили из-за организационных проблем внутри академии. Официально отказ выбирать лауреата объясняли «сокращением состава академии и ослаблением к ней общественного доверия».

Эти события происходили на фоне скандала с участием французско-шведского фотографа и супруга одного из членов академии Жан-Клода Арно. По данным СМИ, фотографа заподозрили в разглашении имён лауреатов до официального объявления. Также оказалось, что возглавляемый Арно стокгольмский литературный клуб Forum через его супругу получал финансирование из Нобелевского фонда.

Помимо всего прочего, Арно обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 18 женщинам (впоследствии он был признан виновным в двух изнасилованиях).

В результате скандала супруга Жан-Клода Арно, шведская поэтесса Катарина Фростенсон, покинула Шведскую академию. В то же время комитет лишился ещё нескольких человек, включая постоянного секретаря организации Сару Даниус. Таким образом, в комитете остались десять человек, а согласно уставу для выбора лауреатов необходимо 12 голосов.