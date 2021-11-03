На юге Москвы завершили капремонт пешеходного моста «Царицынская плотина»

В музее-заповеднике «Царицыно» завершили капремонт пешеходного моста «Царицынская плотина», заявил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Мост «Царицынская плотина» — это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия», — отметил Бирюков.

По его словам, до начала работ специалисты изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста.

В рамках проекта отремонтирована железобетонная плита конструкции, восстановлена кирпичная кладка арочных сводов, заменена гидроизоляция, частично заменена облицовка моста.

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