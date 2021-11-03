На юге Москвы завершили капремонт пешеходного моста «Царицынская плотина»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
«Мост «Царицынская плотина» — это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия», — отметил Бирюков.
По его словам, до начала работ специалисты изучили архивные материалы и инженерно-технические особенности моста.
В рамках проекта отремонтирована железобетонная плита конструкции, восстановлена кирпичная кладка арочных сводов, заменена гидроизоляция, частично заменена облицовка моста.
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