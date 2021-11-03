На всех автовокзалах и автостанциях Москвы запустили бесплатный Wi-Fi

На всех автовокзалах и автостанциях Москвы появился бесплатный Wi-Fi.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Беспроводной интернет доступен, например, на международных автовокзалах Саларьево, Южные Ворота и Северные Ворота, а также на автостанциях Варшавская и Орехово. Общее число хот-спотов достигает 48.

«Сегодня бесплатный Wi-Fi есть в метро, на наземном транспорте, а также в поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров. Автовокзалы стали очередным транспортным объектом, куда распространился этот популярный и уже привычный сервис», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ежедневно столичными автовокзалами и автостанциями пользуются 40 тыс. человек.

Ранее заммэра Наталья Сергунина сообщила, что в Москве с сентября 2020 года установили 1,7 тыс. новых точек доступа к бесплатному городскому Wi-Fi.

Как ранее передавал телеканал «360», в ряде библиотек Московской области появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков до конца этого года.