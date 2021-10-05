В Москве установили 1,7 тысячи новых точек доступа к Wi-Fi за год
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
По словам Сергуниной, на сегодняшний день городская сеть Wi-Fi насчитывает свыше 21,5 тыс. точек доступа.
«С прошлой осени мы увеличили их число в парках, учреждениях культуры, студенческих общежитиях и на центральных улицах. Пользоваться беспроводным интернетом в столице особенно удобно благодаря его бесшовности: перемещаться по городу и подключаться к Wi-Fi в течение дня можно без повторной авторизации», — уточнила заммэра.
Как ранее сообщал телеканал «360», в ряде библиотек Московской области появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков до конца этого года.