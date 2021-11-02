Режиссёр рассказала о съёмках документального фильма про гибель теплохода «Армения»

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Режиссёр документального фильма «Черноморский Цугванг. Гибель теплохода «Армения»» Лиза Листова в беседе с RT рассказала, как проходили съёмки картины.
Режиссёр рассказала о съёмках документального фильма про гибель теплохода «Армения»
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«Мы видели «Армению» своими глазами — на дне — вместе с военными моряками и специалистами Центра подводных исследований РГО. Смотрели, снимали, анализировали — всё это вы увидите. Поняли, что даже документальные описания свидетелей катастрофы не соответствуют тому, что и сейчас видно под водой. Похоже, всё было ещё страшнее», — сообщила Листова RT.

В пресс-службе телеканала НТВ подчеркнули, что гибель этого судна — крупнейшая морская катастрофа, в результате которой погибли пять тысяч человек. По масштабам она сравнима только с потоплением лайнера «Вильгельм Густлофф».

Своей лентой Лиза Листова надеется «нарушить тишину», окружающую этот исторический эпизод.

Документальный фильм «Черноморский Цугванг. Гибель теплохода «Армения» выйдет на телеканале НТВ 7 ноября. В основе сюжета — расследование обстоятельств трагедии 1941 года и попытка восстановить ход событий. Для съёмок использовались архивные данные, картина снималась с привлечением специалистов Центра подводных исследований РГО, инженеров и взрывотехников.

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