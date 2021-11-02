Объявлены номинанты премии «Золотая маска»

Стали известны номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона-2020/2021. Как сообщает ТАСС, обладатели награды будут выбраны из рекордного количества претендентов.

Всего на «Золотую маску» номинированы 67 театров и 81 спектакль. В частных категориях представлены 290 претендентов.

Номинантов выбирали более чем из 1150 спектаклей, чьи премьеры состоялись в период с 1 августа 2020 по 31 июля 2021 года. Лауреаты станут известны на церемонии награждения, запланированной на 20 апреля 2022 года.

Ранее в Москве вручили специальную премию «Золотая маска», присуждаемую за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства».