В Москве вручат специальную премию «Золотая маска»

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В киноконцертном зале гостиницы «Президент-Отель» в Москве 24 октября пройдёт церемония вручения специальной премии «Золотая маска». Награду присуждают за «выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
В Москве вручат специальную премию «Золотая маска»
  • ©goldenmask.ru

Как сообщает ТАСС, лауреаты премии были названы в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции церемонию вручения наград отложили.

Почётную премию получат актёры Андрей Мягков, Ольга Яковлева, Фаина Костина, Ирина Соколова, режиссёры Алексей Бородин, Генриетта Яновская, Кама Гинкас, солистка оперы Мариинского театра Людмила Филатова, солист балета Михаил Лавровский и другие деятели искусства.

Премия «Золотая маска» была учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году. С тех пор она вручается ежегодно по итогам фестиваля «Золотая маска», проходящего в ряде российских и европейских городов.

Церемония вручения наград за сезон-2019/20 во всех основных номинациях прошла в апреле 2021 года.

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