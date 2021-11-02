Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в российских регионах

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе почти на всей территории России температура воздуха превысит норму на 4—12 градусов.

«Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия восемь градусов захватывает весь центр Европейской России, всё Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края (12 градусов) и Якутию», — сказал РИА Новости Вильфанд.

Он добавил, что аномально тёплую погоду в азиатской части России обеспечивает воздух с Атлантики.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ноябре на территории большинства регионов европейской части страны температура воздуха превысит климатическую норму.

Также URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.