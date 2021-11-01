Метеоролог Паршина рассказала о погоде в европейской части России в ноябре

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в ноябре на территории большинства регионов европейской части страны температура воздуха превысит климатическую норму.
Метеоролог Паршина рассказала о погоде в европейской части России в ноябре
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Если в Москве по норме преобладающая температура по ночам в ноябре составляет от 0 до -5 °С, а днём -2...+3 °С, то нынешний ноябрь будет теплее на 2 °С, заявила она в беседе с «Российской газетой».

Впрочем, синоптики не исключают похолодания, когда по ночам температура может понижаться до -7...-12 °С, а днём до -2...-7 °С. Тёплый ноябрь ожидается и на севере европейской территории, а также в Поволжье. На юге температура будет близкой к норме.

При этом на азиатской территории — в Кемеровской области, на Алтае, в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии, Туве, Иркутской области — температура, напротив, ожидается ниже нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в начале ноября ожидаются дожди.

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