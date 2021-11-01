Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири.

Он сообщил, что «во вторник холод обрушивается на Урал и на Западную Сибирь».

«Там температуры будут примерно на 4—6 градусов ниже нормы. Будет очень интересная динамика этого процесса. Холод будет перемещаться, и аномалии в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях уже в среду будут до 10 градусов. Аналогичная ситуация будет и 4 ноября», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.