Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири.
Вильфанд рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Он сообщил, что «во вторник холод обрушивается на Урал и на Западную Сибирь».

«Там температуры будут примерно на 4—6 градусов ниже нормы. Будет очень интересная динамика этого процесса. Холод будет перемещаться, и аномалии в Новосибирской, Омской, Кемеровской областях уже в среду будут до 10 градусов. Аналогичная ситуация будет и 4 ноября», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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