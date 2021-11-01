Синоптики назвали наиболее тёплые дни в Москве на текущей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Солнце в Московском регионе совсем не везде, потому что западная половина Подмосковья находится под облачностью, поэтому яркого солнца у нас нет. Конечно, эти облака, скорее всего, развеются, уже после полудня повсюду в столичном регионе будет солнечная погода. 2 ноября погоду будет определять по-прежнему периферия антициклона. При переменной облачности у нас осадков не ожидается. В Москве температура -1…+1 °С, в центре — до +3 °С», — пояснила Позднякова.

По её словам 2 ноября по области температура может понизиться до -3 °С, а дневная температура в городе составит +5…+7 °С.

«Смена характера погоды произойдёт днём или к вечеру в среду, 3 ноября. Ночью у нас ещё без осадков, а днём уже местами соберётся небольшой дождь. Ночью станет заметно теплее, потому что облаков будет больше. В Москве +3…+5 °С, по области — +2…+7 °С. Наиболее тёплым днём ожидается 4 ноября, может быть, даже и 5 ноября, потому что мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона», — добавила эксперт.

Она отметила, что ночь станет «заметно теплее».

«В Москве порядка +6…+8 °С, по области +4…+9 °С, дневная температура 4 ноября в Москве +10…+12 °С, по области — +7…+12 °С, ветер будет ещё южным, но не столь сильным, плотным... 5 ноября сохранится облачная погода, ночью местами дождь, днём дождя будет больше, потому что нас уже будет пересекать холодный атмосферный фронт, температура воздуха пока что существенно (за счёт того, что будет облачно и дождливо), не изменится. Она будет в пределах +9…+10 °С», — заявила метеоролог.

Позднякова добавила, что 6 ноября ожидается облачная погода, местами небольшой дождь.

«Ночью +4…+9 °С, дневная температура на уровне +7…+12 °С по региону, но погода и днём в пятницу, и днём в течение суток в субботу будет довольно ветреной, порывы местами могут достигать 12—15 м/с. Дождь и ветер не будут способствовать большему прогреву, чем мы бы того хотели», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 1 ноября, ожидается до +12 °С.