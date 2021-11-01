Умер сценарист Юрий Клепиков

Советский и российский сценарист и драматург Юрий Клепиков умер в возрасте 86 лет.

«1 ноября 2021 года после болезни скончался известный сценарист, драматург, режиссёр и актёр Юрий Николаевич Клепиков», — сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

По сценариям Клепикова снимали фильмы ведущие режиссёры страны: Алексей Герман («Седьмой спутник»), Андрей Кончаловский («История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж»), Виталий Мельников («Мама вышла замуж») и другие.

27 октября стало известно, что бразильский сценарист, лауреат международной телевизионной премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага умер в Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни.