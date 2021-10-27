Сценарист «Рабыни Изауры» Жилберту Брага умер в возрасте 75 лет

Бразильский сценарист, лауреат международной телевизионной премии «Эмми» Жилберту Тумшиц Брага умер в Рио-де-Жанейро на 76-м году жизни.

Как сообщает портал G1 со ссылкой на родственников сценариста, причиной смерти стала занесённая инфекция.

Брага получил известность в 1976 году, написав сценарий для телесериала «Рабыня Изаура», показанного в СССР двумя частями в 1988—1989 годах. Телесериал рассказывает о последних годах рабства в Бразилии.

Также Брага получил премию «Эмми» за телесериал «Бок о бок» (2012—2013) и был номинирован на неё за теленовеллу «Тропический рай» (2007).