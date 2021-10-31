Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Reuters

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 867,5 км от города Анкоридж. Очаг залегал на глубине 21,1 км. Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на островах Кермадек в южной части Тихого океана.