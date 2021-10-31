Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Аляски
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- Reuters
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 867,5 км от города Анкоридж.
Очаг залегал на глубине 21,1 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на островах Кермадек в южной части Тихого океана.
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