Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на островах Кермадек
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на островах Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом информирует Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 902 км к северо-востоку от островного королевства Тонга.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у Северных Курил.
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