Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на островах Кермадек

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на островах Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом информирует Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 902 км к северо-востоку от островного королевства Тонга. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 у Северных Курил.