Вильфанд сообщил, что первые числа ноября в Москве отметятся тёплой погодой

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало следующей недели в Москве будет теплым, практически без осадков.
Вильфанд сообщил, что первые числа ноября в Москве отметятся тёплой погодой
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По расчетам довольно уверенно можно говорить о том, что дневные температуры будут все-таки двузначные, плюс 10-11 градусов, даже до плюс 13 градусов. С первого по третье число (ноября) вот такой диапазон», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он уточнил, что осадков в эти дни практические не ожидается, в дальнейшем воздух будет по-прежнему теплый.

Ранее Вильфанд сообщил, что температурная аномалия в семь градусов выше нормы будет наблюдаться в центре европейской части России минимум до среды.

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