Вильфанд дал прогноз по температурной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурная аномалия в семь градусов выше нормы будет наблюдаться в центре европейской части России минимум до среды.

«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться — количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада (атлантические воздушные массы). Облачность будет не сплошная, будет солнечно, поэтому даже эта небольшая энергия позволит повысит температуру», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «даже по предварительным расчетам, начиная со среды будет перенос воздуха с юга, то есть опять температура будет повышаться выше двузначных отметок».

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России в начале ноября.