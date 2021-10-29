Вильфанд дал прогноз по температурной аномалии

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурная аномалия в семь градусов выше нормы будет наблюдаться в центре европейской части России минимум до среды.
Вильфанд дал прогноз по температурной аномалии
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В центре европейской территории температурный фон начнет повышаться, и уменьшаться — количество облаков. В пятницу гребень высокого давления начнет превалировать. Он агрессивно себя ведет, и будет продвигаться на север. Перенос теплых воздушных масс с юга и юго-запада (атлантические воздушные массы). Облачность будет не сплошная, будет солнечно, поэтому даже эта небольшая энергия позволит повысит температуру», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «даже по предварительным расчетам, начиная со среды будет перенос воздуха с юга, то есть опять температура будет повышаться выше двузначных отметок».

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части России в начале ноября.

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