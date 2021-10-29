Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе

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Руководитель и ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе.
Регина Дубовицкая высказалась о современном юморе
  • ©wikimedia

«Шутить можно на любую тему. Вопрос, чтобы действительно шутили, чтобы шутка была хорошая, чтобы было смешно», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам Дубовицкой, и раньше был как не очень хороший, так и отличный юмор.

«И сейчас есть не очень хороший и есть отличный юмор. Во все времена так было: удачный и неудачный», — сказала телеведущая.

По её словам, что касается юмора, нет понятий «хороший» или «плохой»: это либо юмор, либо нет.

Ранее юморист, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, какую задачу поставил себе перед съёмками шоу «Игра».

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