Гарик Мартиросян рассказал о судействе в шоу «Игра»

Юморист, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян рассказал, какую задачу он поставил перед собой перед съёмками шоу «Игра».

В новом проекте телеканала ТНТ Мартиросян принимает участие в качестве члена жюри.

«У меня очень ответственная и даже страшная задача — перешагнуть через себя и стать профессиональным членом жюри, который действительно судит здесь и сейчас то, что видит на сцене, без привязки к дружбе и многолетнему знакомству. Это очень сложно, и я изначально себя настроил, что буду смотреть на участников без симпатий. Смешно — смеюсь. Не смешно — не важно, кто и как пошутил: я не буду руководствоваться эмоциями и как-то их продвигать», — заявил артист RT.

Он подчеркнул, что не ставит оценок за регалии (многие участники — известные комики) или за прошлые шутки.

«Это было бы нечестно к половине ребят, которые появились на сцене и телеэкранах в первый раз. Они же не виноваты, что соревнуются со звёздами ТНТ, поэтому мы судим то, что мы видим и над чем действительно смеёмся», — пояснил Мартиросян.

В «Игре» примут участие 85 комиков из 12 команд. За приз размером в 30 млн рублей будут бороться Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие юмористы.

«На пути к чемпионству они пройдут дистанцию в 12 выпусков, в которые уместится сезон, состоящий из баттлов в формате «старики vs молодые» и масштабного фестиваля, и финал четырёх, в который выйдут по две команды от каждого поколения комиков», — рассказали на телеканале.

Помимо Гарика Мартиросяна в состав жюри входят Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Нурлан Сабуров.

Премьера шоу ожидается на ТНТ осенью 2021 года.