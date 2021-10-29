Синоптики предупредили о похолодании до -14 ˚С в Тюменской области

Синоптики предупредили о похолодании в Тюменской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Гисметео».

«В ночь с 29 на 30 октября на территории Тюменской области похолодает до -6 ˚С. В дневное время 30 и 31 октября, а также 1 ноября средняя температура воздуха составит 0...+2 ˚С», — заявили синоптики.

Во вторник, 2 ноября, днём прогнозируется до -8 ˚С, ночью до -14 ˚С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.