Синоптики предупредили о похолодании до -14 ˚С в Тюменской области

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о похолодании в Тюменской области.
Синоптики предупредили о похолодании до -14 ˚С в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сервис «Гисметео».

«В ночь с 29 на 30 октября на территории Тюменской области похолодает до -6 ˚С. В дневное время 30 и 31 октября, а также 1 ноября средняя температура воздуха составит 0...+2 ˚С», — заявили синоптики.

Во вторник, 2 ноября, днём прогнозируется до -8 ˚С, ночью до -14 ˚С.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить