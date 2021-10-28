Лебедев рассказал, что его «бесит» сериал «Игра в кальмара»

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его «бесит» южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix.

Он выразил недоумение, почему этот сериал стал самым популярным на Netflix.

«Это просто набор каких-то штампов, все сюжеты абсолютно предсказуемы, все персонажи с первого дня абсолютно считаны. Здесь каждый сюжет миллион раз был показан в кино», — считает Лебедев.

Также дизайнер заявил, что «красной нитью через весь сюжет проходит идея о том, что, типа, кредиты — это плохо».

«При этом мы видим людей — совершенно непонятно, в каком месте и как они пострадали от своих кредитов, кроме того, что они купили себе, что хотели», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» об играх со смертельным исходом за 17 дней собрал 111 млн зрителей и стал самым популярным проектом в истории Netflix. Сериалу удалось возглавить рейтинг стриминговой платформы в 90 странах.

Подробнее — в материале RT.