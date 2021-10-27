Писатель Лукьяненко прокомментировал назначение Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко прокомментировал назначение актёра Константина Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова.

«Думаю, практически каждый актёр рано или поздно пробует себя в режиссуре, в руководстве. Константин Хабенский — замечательный артист. Его опыт, я уверен, поможет достичь ему успеха и на этом поприще», — заявил Лукьяненко в беседе с «Радио 1».

Писатель поздравил Хабенского и отметил, что будет ждать спектакли в его постановке.

Со своей стороны, кинорежиссёр, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в беседе с НСН назвал Хабенского авторитетным человеком.

«Я, правда, внутреннюю кухню МХТ не знаю, там очень известные актёры, но думаю, что Хабенский достоин этой должности», — заявил он.

По его словам, артист везде проявил себя ярко — и в общественной, и в творческой жизни.

Ранее заслуженная артистка России Алика Смехова прокомментировала назначение Владимира Кехмана на пост гендиректора МХАТ имени Горького.