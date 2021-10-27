Смехова высказалась о назначении Кехмана на пост гендиректора МХАТ имени Горького

Заслуженная артистка России Алика Смехова прокомментировала назначение Владимира Кехмана на пост гендиректора МХАТ имени Горького.

«Только что узнала о назначении. Мне приятно, что это человек, которого я знаю, с которым знакома лично. Ничего плохого о нём не могу сказать, у меня нет никаких негативных ощущений», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам артистки, в настоящее время она занята в спектакле театра «Некурортный роман», также готовится ещё одна премьера.

Ранее театральный режиссёр Глеб Черепанов в беседе с ФАН прокомментировал назначение актёра Константина Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова.