Певец Олег Газманов назвал себя сторонником прививок.

«Моя мама была врачом-терапевтом и даже на скорой работала, спасала людей. Поэтому я всегда был сторонником прививок», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам артиста, у него вакцинировалась вся семья.

«Мы с женой и дочкой переболели ещё в первую волну. И если бы тогда была вакцина, я бы обязательно привился», — цитирует Газманова kp.ru.

Как отметил певец, он не понимает тех, кто отказывается от вакцинации.

Из данных опроса россиян, проведённого ВЦИОМ в партнёрстве с премией «Марка №1 в России», следует, что лучшими певцами российской эстрады в 2021 году стали Олег Газманов и Полина Гагарина.