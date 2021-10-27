Эксперт назвал «сенсационным» возвращение группы «Земляне»

Главный редактор информационного агентства InterMedia, руководитель исследования «Культура и культурные индустрии в РФ — 2020» Евгений Сафронов прокомментировал новость о предстоящем выступлении группы «Земляне» на премии «Золотой граммофон».

«Новость о том, что на «Золотом граммофоне» 10 декабря 2021 года выступят музыканты, стоявшие у истоков «золотого» состава группы «Земляне», вызвала целую бурю эмоций у посвящённых в историю коллектива. Появление на сцене Владимира Киселёва и Игоря Романова станет, конечно, сенсационным и крайне неожиданным событием — и в то же время предлагаю увидеть в этом всё чаще проявляющуюся закономерность», — цитирует InterMedia статью Сафронова, опубликованную в МК 27 октября 2021 года.

По словам эксперта, в настоящее время в мире наблюдается «феномен возвращения» артистов, пик популярности которых приходился на 1970-е и 1980-е.

«Сейчас можно говорить буквально о параде возрождающихся в последние десятилетия легендарных групп и артистов. Queen и AC/DC, Strokes, Men at Work, Westlife, а теперь даже ABBA снова дают концерты и записывают песни — не просто по случаю, а на серьёзной коммерческой основе», — полагает он.

Сафронов подчеркнул, что в России также либо «уже возродились, либо подумывают о возрождении» многие коллективы, однако не все попытки удачны.

«Сложная и отчасти захватывающая предыстория есть и у нынешних «Землян», но, уверен, принятое решение — правильное и своевременное, ситуация явно располагает к возвращению этого выдающегося коллектива на отечественные сцены», — добавил эксперт.

Ранее композиция «Трава у дома» группы «Земляне» была признана самой популярной советской песней в караоке у молодёжи.