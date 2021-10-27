Режиссёр Черепанов прокомментировал назначение Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Театральный режиссёр Глеб Черепанов прокомментировал назначение актёра Константина Хабенского новым худруком МХТ имени Чехова.

«Назначение Константина Хабенского — это очень хорошее решение для театра», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает Черепанов, Хабенский — это человек, которого знает и любит вся страна.

«И сейчас, в очень тяжёлый период, когда зрители и так не очень хорошо ходят в театры из-за коронавируса, это очень важно. Важно, чтобы в главном театре страны была жизнь, выходили премьеры, чтобы зритель в него снова возвращался», — отметил режиссёр.

Ранее сообщалось, что Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию.