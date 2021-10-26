В Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния

Короткая ссылка
В Государственном Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния.
В Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

Об этом сообщает НТВ.

«Наши планы с Италией сильнее, чем всякие пандемии. Одна выставка за другой. Эта выставка потрясающе вписывается в наш археологический контекст. Народы моря, которые строили удивительные каменные сооружения», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Большинство экспонатов привезли в Россию впервые. В частности, на выставке можно увидеть, как выглядело одно из сардинских святилищ.

Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить