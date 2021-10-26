В Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния

В Государственном Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния.

Об этом сообщает НТВ.

«Наши планы с Италией сильнее, чем всякие пандемии. Одна выставка за другой. Эта выставка потрясающе вписывается в наш археологический контекст. Народы моря, которые строили удивительные каменные сооружения», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Большинство экспонатов привезли в Россию впервые. В частности, на выставке можно увидеть, как выглядело одно из сардинских святилищ.

Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.