В Эрмитаже открылась выставка об археологических находках на острове Сардиния
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Об этом сообщает НТВ.
«Наши планы с Италией сильнее, чем всякие пандемии. Одна выставка за другой. Эта выставка потрясающе вписывается в наш археологический контекст. Народы моря, которые строили удивительные каменные сооружения», — заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Большинство экспонатов привезли в Россию впервые. В частности, на выставке можно увидеть, как выглядело одно из сардинских святилищ.
Ранее ОТР сообщало, что в музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге открылась выставка британского фотографа Ника Визи.