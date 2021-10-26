В Ярославле стартовал Фестиваль русских зарубежных театров

В Ярославле открылся Фестиваль русских зарубежных театров. Первой в программе стала постановка из Тбилиси.

Так, режиссёр самого старого русского театра за пределами России — Тбилисского Государственного русского драматического театра им. Грибоедова — Николай Свентицкий представил собственную трактовку гоголевской «Шинели», передаёт ОТР.

В течение недели у зрителей также будет возможность увидеть «Крейцерову сонату» из Белоруссии, «Мещан» из Молдавии, «Ночь в театре» по произведениям Чехова, которую представит труппа из Таджикистана, и другие постановки.

31 октября фестиваль закроет спектакль Ярославского театра им. Фёдора Волкова «Циолковский».

Ранее ФАН сообщало, что в Ростовской области в сентябре состоялся VIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.