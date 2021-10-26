Московские компании представили свои проекты на международном кинорынке MIPCOM

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Московские компании представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM.
Московские компании представили свои проекты на международном кинорынке MIPCOM
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

В 2021 году кинорынок проходит в гибридном формате. Офлайн-часть состоялась в Канне 11—14 октября, а онлайн-переговоры продолжатся до конца ноября.

«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран», — цитирует сайт «Москва 24» заместителя мэра Наталью Сергунину.

Объём подписанных сделок уже превысил $100 млн.

Ранее сообщалось, что власти Москвы одобрили новые субсидии и гранты бизнесу на 500 млн рублей.

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