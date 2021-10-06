Власти Москвы одобрили новые субсидии и гранты бизнесу на 500 млн рублей
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«Одобрили московскому бизнесу ещё 500 млн рублей в виде субсидий и грантов. Помогаем пережить пандемию, чтобы у людей была работа», — заявил Собянин.
Он отметил, что в 2021 году в Москве было одобрено почти 1,5 тыс. заявок на субсидии и гранты, общая сумма которых составила более 1,5 млрд рублей.
Мэр Москвы рассказал, что предприниматели могут компенсировать затраты на «коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и так далее».
Как ранее сообщала НСН, в Московской торгово-промышленной палате рассказали о мерах поддержки предпринимателей.